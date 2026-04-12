Hartberg: ER ist das Trumpf-Ass im Meisterpoker

Am Sonntag beginnt eine in jedem Fall historische Finalserie der Volleyballer: Für beide Finalisten Hartberg und Ried wäre es der erste Meistertitel der Klubgeschichte. Die „Steirerkrone“ schaute in Hartberg vorbei, wo man sich bereits einmal vor dem Rathaus umgeschaut hat.
Bei strahlendem Sonnenschein genießt Hampus Ekstrand seinen Kaffee, als ihn die „Krone“ in Hartberg besucht. „Immer wieder werde ich in Cafes oder Restaurants gefragt, wie das letzte Spiel gelaufen ist oder wann das nächste ist. Alle sind sehr nett und herzlich“, schwärmt der schwedische Volleyballer, der gemeinsam mit Mitspieler Tobias Willimek in einer WG wohnt. „Hartberg ist vergleichbar mit meiner Heimatstadt Falköping – sehr friedlich.“
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