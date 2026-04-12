Fackeln gegen Orbán: Der will „Volk respektieren“

Orbán selbst rief seine Anhänger am Samstagabend auf den Budaer Burgberg und versuchte erneut, Magyar als Kriegstreiber darzustellen. Bei der Wahl gehe es darum, ob Ungarn in einen Krieg abgleite und das Land ausgeraubt werde. Auch würde die Wahl darüber entscheiden, ob eine nationale oder pro-ukrainische Regierung gebildet werde. Der Premier kritisierte die Ukraine für deren „Ölblockade“ und betonte, dass seine „christliche Regierung“ der Ukraine viel geholfen hätte.