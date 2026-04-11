Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen

Loyalisten kommt entscheidene Rolle zu

Doch auch hier hätte Orbán noch ein Ass im Ärmel. Der Parlamentspräsident László Kövér, ein ultra-loyaler Fidesz-Mitbegründer, könnte das alte Parlament bis zu 30 Tage nach der Wahl noch einmal einberufen. In dieser Frist könnte Orbán mit seiner alten Zweidrittelmehrheit Fakten schaffen, etwa die Hürden für Gesetze weiter erhöhen oder die Macht des ebenfalls von Fidesz gestellten Staatspräsidenten ausbauen. Beobachter sprechen von einem „polnischen Szenario“, in dem die alte Regierung versucht, der neuen möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Soweit die Theorie.