Coachella 2026: Heidi Klum wird zur „Techno-Hexe“

Beim Coachella-Festival 2026 sorgt Heidi Klum gleich doppelt für Aufsehen: Erst im freizügigen Cut-out-Look, dann als düstere „Techno-Hexe“ mit schwarzer Perücke. Mit ihren Instagram-Clips heizt die 52-Jährige die Diskussionen im Netz ordentlich an – und wird dabei von vielen Fans kaum wiedererkannt.
Schon an Tag 1 zeigte sich das Model in Festival-Laune: In einem hautengen, weißen Cut-out-Body mit viel Transparenz und freigelegter Taille setzte sie ein echtes Statement. Dazu kombinierte sie eine lässige Hose und sorgte mit einer blonden Perücke sowie XXL-Sonnenbrille für einen besonderen Twist. Trotz ihres auffälligen Stylings wurde sie von vielen Festivalbesuchern kaum erkannt und konnte sich wohl relativ unbeobachtet unter die Menge mischen.
Heidi Klum mit schwarzer Perücke
An Tag 2 legte die 52-Jährige dann noch einmal nach – und überraschte mit einem komplett anderen Look. Mit langer schwarzer Perücke und dunkler Sonnenbrille präsentierte sie sich auf Instagram selbst als „Techno-Hexe“. Dazu trug sie ein weites, weißes Kleid, kombiniert mit Cowboy-Boots und Tasche.
Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte dabei eine auffällige Aussparung am Rücken, mit Blick auf ihre Unterwäsche. Während einige Fans den mutigen Style feierten, zeigten sich andere irritiert und spekulierten sogar, ob das Kleid vielleicht verkehrt getragen wurde.
Extreme Verwandlung
Die Verwandlung war dabei so extrem, dass manche Fans sie kaum wiedererkannten – einige hielten sie in den Kommentaren sogar für ihre Tochter Leni Klum.
Mit ihren beiden Festival-Auftritten zeigt Heidi einmal mehr, warum das Coachella Festival 2026 nicht nur musikalisch, sondern auch modisch eines der wichtigsten Events weltweit ist: Hier geht es längst nicht nur um Musik, sondern um Inszenierung – und genau das beherrscht Heidi perfekt.
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