Coachella 2026: Heidi Klum wird zur „Techno-Hexe“

Schon an Tag 1 zeigte sich das Model in Festival-Laune: In einem hautengen, weißen Cut-out-Body mit viel Transparenz und freigelegter Taille setzte sie ein echtes Statement. Dazu kombinierte sie eine lässige Hose und sorgte mit einer blonden Perücke sowie XXL-Sonnenbrille für einen besonderen Twist. Trotz ihres auffälligen Stylings wurde sie von vielen Festivalbesuchern kaum erkannt und konnte sich wohl relativ unbeobachtet unter die Menge mischen.