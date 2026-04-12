Gute Stimme ist kein Garant für lange Karriere

Im goldenen Zeitalter der Schmusesänger, den frühen Siebzigerjahren, als der Radio- und Fernsehhimmel voller Rex Gildos, Cindy & Berts, Ivan Rebroffs und Katja Ebsteins hing, nahm die gerade mal 19-jährige Elfriede Sepp aus Dornbirn an der „Show-Chance“ des ORF teil und gewann. Das war 1971. Damit öffnete sich für die junge Frau, die sich später Elfi Graf nennen sollte, die Tür für eine atemberaubend schnelle, aber auch sehr kurze Schlagerkarriere.