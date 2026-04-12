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Besondere Tennis-Fans

Zwillinge erkennen Lilli Tagger und Co. blind

Tennis
12.04.2026 12:30
Lilli Tagger (Mitte) mit den beiden blinden Tennis-Fans Angelika (l.) und Daniela (r.)
Lilli Tagger (Mitte) mit den beiden blinden Tennis-Fans Angelika (l.) und Daniela (r.)(Bild: Hauser)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Das Linzer Tennis-Turnier biegt in die Zielgerade – auch für Angelika und Daniela Angerer. Sie waren die ganze Woche  Stammgäste im Design Center und haben die Spiele von ihrem absoluten Liebling Lilli Tagger und Co. am Centercourt ganz genau verfolgt – obwohl die jungen Damen blind sind.

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Ein Rollstuhltennis-Turnier gibt’s im Rahmen des Upper Austria Ladies zwar noch nicht. Bei der 35. Auflage des Linzer Damentennis-Klassikers stand am Samstag aber zumindest wieder ein Exhibition-Match im Fokus. Was nicht nur spektakuläre Ballwechsel für die Fans bedeutete, sondern auch zeigte,  wie Inklusion gelebt werden kann. Mit Christina Pesendorfer konnte Oberösterreichs Aushängeschild im Rollstuhl-Tennis ihr Können zeigen – und auch hören lassen.

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