Zwillinge erkennen Lilli Tagger und Co. blind

Ein Rollstuhltennis-Turnier gibt’s im Rahmen des Upper Austria Ladies zwar noch nicht. Bei der 35. Auflage des Linzer Damentennis-Klassikers stand am Samstag aber zumindest wieder ein Exhibition-Match im Fokus. Was nicht nur spektakuläre Ballwechsel für die Fans bedeutete, sondern auch zeigte, wie Inklusion gelebt werden kann. Mit Christina Pesendorfer konnte Oberösterreichs Aushängeschild im Rollstuhl-Tennis ihr Können zeigen – und auch hören lassen.