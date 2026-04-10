Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen

Anlass ist die Kritik von FPÖ-Politikern daran, dass ukrainische Kriegsvertriebene in Österreich über die Osterfeiertage in ihre Heimat reisen. „Wir sind überzeugt, dass ein solcher Besuch dazu beitragen kann, bestehende Missverständnisse zu überwinden und ein besseres gegenseitiges Verständnis zu fördern“, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die größte Parlamentspartei. Laut dem Schreiben des Mrija-Vorsitzenden Andrij Karioti geht es um eine „vollständig finanzierte Reise“ für drei Personen, einschließlich „der Hin- und Rückreise mit dem FlixBus“, Unterkunft und organisatorischer Begleitung während des Aufenthalts. In zwei Tagen sollen demnach die Hauptstadt Kiew, Dnipro und Charkiw besucht werden.