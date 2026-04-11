Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab

Nicht der erste Unfall dieser Art

Schon einmal kam es ebenfalls auf der A1 und ebenfalls in Oberösterreich zu einem fast identen Unfall mit Cobra-Beteiligung: Der Chauffeur des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka musste 2016 aufgrund eines Rückstaus abrupt abbremsen. Der Fahrer des nachkommenden und mit Sobotkas Leibwächtern besetzten Wagens konnte die Geschwindigkeit nicht schnell genug reduzieren und fuhr auf den schwarzen Dienstwagen auf.