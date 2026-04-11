Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab

Prominenter Blechsalat auf der Westautobahn bei Ansfelden in Oberösterreich! Im stockenden Verkehr kam es Freitagnachmittag zu einer Kollision dreier Fahrzeuge. Mittendrin: Bundeskanzler Christian Stocker.
Der Bundeskanzler war gerade auf dem Heimweg von Vorarlberg, wo er mehrere Termine wahrnahm. Doch die lange Fahrt zwischen dem Ländle und Wiener Neustadt sollte noch für einen Schockmoment sorgen. Im dichten Nachmittagsverkehr kam es auf der „West“ zu einem Stau – und im Verkehrsfunk in weiterer Folge zu einer Unfallmeldung!
Zu spät eingebremst
Der Chauffeur des Kanzlers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Vordermann auf. Stockers Personenschutz befand sich in einem Fahrzeug dahinter – und krachte seinerseits ins Heck der Kanzler-Limousine. An allen drei Autos entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
„Dem Bundeskanzler geht es gut“, lässt sein Büro auf „Krone“-Anfrage ausrichten. Seiner Dienstreise nach Indien kommende Woche steht also nichts im Weg. Andererseits kann jetzt jemand in Österreich von sich behaupten, vom Kanzler abgeschossen worden zu sein...
Nicht der erste Unfall dieser Art
Schon einmal kam es ebenfalls auf der A1 und ebenfalls in Oberösterreich zu einem fast identen Unfall mit Cobra-Beteiligung: Der Chauffeur des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka musste 2016 aufgrund eines Rückstaus abrupt abbremsen. Der Fahrer des nachkommenden und mit Sobotkas Leibwächtern besetzten Wagens konnte die Geschwindigkeit nicht schnell genug reduzieren und fuhr auf den schwarzen Dienstwagen auf.
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