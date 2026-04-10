Afghanische Familien müssen Österreich verlassen

Entscheidung trifft in dem Fall vulnerable Personen

Die sechsköpfige Familie muss Österreich verlassen und nach Griechenland zurückkehren. Wie auch eine alleinerziehende Mutter, die ebenfalls afghanische Staatsangehörige ist. Sie hatte mit ihrer Tochter im Oktober 2024 Asyl in Griechenland bekommen und war zehn Wochen später mit der Kleinen nach Österreich geflogen. Hier beantragte die Frau Asyl, auch weil die medizinische Versorgung „ein Problem“ gewesen sei.