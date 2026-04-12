Real Madrid will offenbar Toni Kroos zurückholen

Völlig an den Haaren herbeigezogen scheint das Gerücht freilich nicht. Kroos, mit Real fünfmal Champions-League-Sieger und viermal Meister, lebt mit seiner Familie nach wie vor in Madrid und gilt als veritable Klublegende. Sein Verhältnis zu den Vereinsbossen gilt nach wie vor als bestens. Und er selbst meinte schon vor zwei Jahren in seinem eigenen Podcast nach dem Ende seiner aktiven Karriere, dass er „natürlich nicht ausschließen“ werde, „dass ich nie wieder im Leben etwas für Real mache“. In welcher Funktion? „Das ergibt sich dann.“