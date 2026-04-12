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„Das ergibt sich dann“

Real Madrid will offenbar Toni Kroos zurückholen

La Liga
12.04.2026 12:03
Servus! Schlägt Toni Kroos bald wieder bei Real Madrid auf?
Servus! Schlägt Toni Kroos bald wieder bei Real Madrid auf?(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Toni Kroos soll bald wieder bei Real Madrid anheuern. Spanische und folglich auch deutsche Medien berichten von einer aktuell hochtourig vorbereitet werdenden Rückholaktion.

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Kroos, als Spieler zehn Jahre beim „Weißen Ballett“, soll, wie es heißt, „in die Vereinsstrukturen eingebunden werden“. Die „As“ wil in Erfahrung gebracht haben, dass Vereinsführung von Real den deutschen Weltmeister 2014 unbedingt wieder im Klub integriert haben will. In welcher Funktion, ist allerdings offen.

Völlig an den Haaren herbeigezogen scheint das Gerücht freilich nicht. Kroos, mit Real fünfmal Champions-League-Sieger und viermal Meister, lebt mit seiner Familie nach wie vor in Madrid und gilt als veritable Klublegende. Sein Verhältnis zu den Vereinsbossen gilt nach wie vor als bestens. Und er selbst meinte schon vor zwei Jahren in seinem eigenen Podcast nach dem Ende seiner aktiven Karriere, dass er „natürlich nicht ausschließen“ werde, „dass ich nie wieder im Leben etwas für Real mache“. In welcher Funktion? „Das ergibt sich dann.“

Vielleicht schon bald.

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