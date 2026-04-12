Matthäus kritisiert Kahn: „Unnötig, überflüssig“

„Anders als Oliver Kahn“

Und dann ging‘s los mit dem einen oder anderen Seitenhieb Richtung Expertentum-Kollegen Oliver Kahn. „Ich bin überzeugt, dass er – anders als Oliver Kahn – bei der Weltmeisterschaft für Deutschland ganz wichtig werden kann“, so Matthäus. Und weiter: „Oliver war selbst verantwortlich bei Bayern, hat sich vor die Mannschaft und jeden Spieler gestellt. Jetzt ist er in einer anderen Position und erzählt einem Spieler zweieinhalb Monate vor der WM, er solle auf die Weltmeisterschaft verzichten. Oliver Kahn hat nicht einmal auf eine Trainingseinheit verzichtet, wie Vincent Kompany es gesagt hat. Für mich war das eine unverständliche Aussage, überflüssig.“