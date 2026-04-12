Matthäus kritisiert Kahn: „Unnötig, überflüssig“

Die Aussagen seien „unnötig“ und „überflüssig“. Sky-Experte Lothar Matthäus kritisiert Oliver Kahn. Es geht um Jamal Musiala.
„Es ist ja nicht das erste Mal“, schmunzelte Matthäus am Samstagabend live auf Sendung bei Sky, „dass Oliver Kahn und ich unterschiedlicher Meinung sind“. Wie recht er doch hatte. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit dezent gekracht. Meist in der Konstellation Experte (Matthäus) vs. Vereinsboss (Kahn, Bayern-Präsident). Jetzt aber ist es ein Verbal-Derby auf Augenhöhe, gleichsam ein Match unter Experten.
„Absolut, ja, natürlich“
Und das kam so. Unter der Woche hatte Oliver Kahn bei einer Diskussionssendung auf Sky Bayern-Edeltechniker Musiala laut denkend davon abgeraten, zur WM zu fahren. „Absolut, ja, klar, sagte Kahn auf Nachfrage des Moderators. Kahns Hintergedanke: Musiala sei nach seiner schweren Verletzung – Wadenbeinbruch und mehrere gerissene Bänder im Sprunggelenk im Sommer 2025 – wohl noch nicht bei seinem vollen Leistungsvermögen. Vor allem sei es eine Kopfsache, weswegen die WM womöglich zu früh kommt.
Als ob er‘s Kahn zeigen wollte, lieferte Musiala am Samstag bei Bayerns 5:0-Auswärtssieg bei St. Pauli stark ab, erzielte das erste Tor zum 1:0 schon nach neun Minuten. Und überzeugte so manchen Experten. Unter anderem Lothar Matthäus. Musiala habe ein „sehr gutes Spiel gemacht“ und sei „stabil in seinen Aktionen“ geblieben. Das habe er ihm auch persönlich gesagt.
„Anders als Oliver Kahn“
Und dann ging‘s los mit dem einen oder anderen Seitenhieb Richtung Expertentum-Kollegen Oliver Kahn. „Ich bin überzeugt, dass er – anders als Oliver Kahn – bei der Weltmeisterschaft für Deutschland ganz wichtig werden kann“, so Matthäus. Und weiter: „Oliver war selbst verantwortlich bei Bayern, hat sich vor die Mannschaft und jeden Spieler gestellt. Jetzt ist er in einer anderen Position und erzählt einem Spieler zweieinhalb Monate vor der WM, er solle auf die Weltmeisterschaft verzichten. Oliver Kahn hat nicht einmal auf eine Trainingseinheit verzichtet, wie Vincent Kompany es gesagt hat. Für mich war das eine unverständliche Aussage, überflüssig.“
Ob mit oder ohne divergierende Meinungen unter den Experten – Bayern München steht kurz vor dem Gewinn des deutschen Meisterittels. Die Münchner mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer feierten am Samstag einen 5:0 (1:0)-Kantersieg auswärts beim FC St. Pauli und liegen fünf Spiele vor Saisonende zwölf Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund.
Die Bayern stellten zudem den 54 Jahre alten Torrekord im deutschen Oberhaus auf, in 29 Runden erzielte die Truppe von Trainer Vincent Kompany bereits 105 Tore.
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