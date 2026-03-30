Krieg für Luxusautobauer „absolute Katastrophe“

„Absolute Katastrophe“

Der ehemalige Automanager Palmer bezeichnet die Lage dennoch als „absolute Katastrophe“ für den Luxusautosektor. Sie stelle alles in den Schatten, was er bisher erlebt habe. Der Iran-Krieg ist nicht die einzige Krise, die die Branche bewältigen muss. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 wurden die Verkäufe nach Russland eingestellt, erläutert Stephan Winkelmann, Chef des Sportwagenbauers Lamborghini. Der wichtige chinesische Markt sei kollabiert, und in den USA dämpfe die Zollpolitik des Präsidenten Donald Trump die Nachfrage.