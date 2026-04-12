60.000 Bienen: Bryan Cranston erlebt Horror-Dreh

60.000 Bienen am Körper – und ein Stich an denkbar ungünstiger Stelle: Bryan Cranston packt in einem neuen Interview eine der wohl schmerzhaftesten Szenen seiner Karriere aus. Die kuriose Story sorgt nicht nur für Lacher, sondern passt perfekt zum Comeback der Kultserie Malcolm mittendrin.
In der The Late Show with Stephen Colbert erzählt der Schauspieler, dass er sich damals für eine Szene mit rund 60.000 echten Bienen bedecken ließ. Zwei Stiche habe er dabei abbekommen – einer davon an einer äußerst unangenehmen Stelle. Mit viel Humor schildert Cranston im Interview, wie selbst der Bienenexperte am Set bei dieser Stelle lieber Abstand hielt.
Besonderes „Lockmittel“
Möglich wurde die Szene übrigens durch ein besonderes „Lockmittel“: Auf Cranstons Körper wurden Pheromone der Bienenkönigin aufgetragen, um die Tiere anzuziehen – nur sein Gesicht blieb geschützt.
Im eingebetteten TikTok-Video ist die legendäre Szene aus „Malcolm mittendrin“ selbst zu sehen:
„Malcolm mittendrin“ feiert Comeback
Der Auftritt hat auch einen aktuellen Anlass: Die Kultserie feiert ihr Comeback. In „Malcolm mittendrin: Unfair wie immer“ schlüpft Cranston erneut in seine Rolle als chaotischer Familienvater Hal.
Das Revival ist seit Kurzem über Disney+ zu sehen und bringt den Kult der frühen 2000er zurück auf die Bildschirme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.