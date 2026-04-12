60.000 Bienen: Bryan Cranston erlebt Horror-Dreh

In der The Late Show with Stephen Colbert erzählt der Schauspieler, dass er sich damals für eine Szene mit rund 60.000 echten Bienen bedecken ließ. Zwei Stiche habe er dabei abbekommen – einer davon an einer äußerst unangenehmen Stelle. Mit viel Humor schildert Cranston im Interview, wie selbst der Bienenexperte am Set bei dieser Stelle lieber Abstand hielt.