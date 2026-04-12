WIFO-Chef: „Leben in neuer, unangenehmen Realität“

Aufgrund der hohen Volatilität sei man mit einer „neuen, unangenehmen Realität“ konfrontiert. Das sehe man in der Zollpolitik: „Man kann sich nicht mehr auf Zölle verlassen, das hat US-Präsident Donald Trump ruiniert“, so Felbermayr. Man befinde sich in einer Zeit der Unsicherheit, darauf muss man sich in der Volkswirtschaft einstellen. „Das wird schwieriger, je größer der Rucksack an Schulden ist, den man mit sich herumschleppt“, so der WIFO-Chef.