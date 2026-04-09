Nordische Länder in der EU willkommen, Balkan kaum

Österreicher sehen Chancen

„Die positive Stimmung gegenüber einer EU-Beitrittsrunde im Norden Europas ist wenig überraschend. Es wären bevölkerungsmäßig kleine und wohlhabende Länder, deren Beitritt sich vergleichsweise rasch umsetzen ließe“, erklärte Schmidt. Ein Zuwachs aus dem Norden könne sich positiv auf die politische, wirtschaftliche und strategische Position der EU auswirken und dem Aufnahmeprozess anderer Länder neuen Schwung verleihen.