Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich-Umfrage:

Nordische Länder in der EU willkommen, Balkan kaum

Außenpolitik
09.04.2026 10:34
Die Österreicher sind offen für eine EU-Erweiterung nach Norden – skeptisch bei Balkan und ...
Die Österreicher sind offen für eine EU-Erweiterung nach Norden – skeptisch bei Balkan und Ukraine.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Bevölkerung zeigt sich einer EU-Norderweiterung gegenüber deutlich aufgeschlossener als bei bisherigen Beitrittskandidaten im Osten und auf dem Balkan. Laut einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) würden 62 Prozent der Österreicher einen EU-Beitritt Norwegens begrüßen, 57 Prozent jenen Islands und 49 Prozent jenen Grönlands. Im Gegensatz dazu stoßen Länder wie die Ukraine, Moldau oder Westbalkanstaaten auf geringe Zustimmung.

0 Kommentare

Die von market-Institut im Auftrag der ÖGfE vom 23. bis 24. März 2026 durchgeführte Online-Befragung unter 1.000 Personen im Alter von 16 bis 80 Jahren zeigt:

  • Norwegen: 62 % Zustimmung, 9 % Ablehnung, 24 % indifferent
  • Island: 57 % Zustimmung, 8 % Ablehnung, 28 % indifferent
  • Grönland: 49 % Zustimmung, 11 % Ablehnung, 32 % indifferent

Im Gegensatz dazu wird ein EU-Beitritt bisheriger Kandidatenländer überwiegend abgelehnt: Bosnien-Herzegowina (25 %), Montenegro, Nordmazedonien und Ukraine (je 20 %), Albanien (17 %), Moldau (16 %), Serbien und Kosovo (je 15 %), Georgien (14 %) und Türkei (6 %).

Die Karte zeigt die Zustimmung in Österreich zu einem möglichen EU-Beitritt von Norwegen, Island und Grönland. Norwegen erhält mit 62 % die höchste Zustimmung, Island liegt bei 57 % und Grönland bei 49 %. Quelle: Market/ÖGfE.

Island stimmt ab
Island plant am 29. August ein Referendum über die Wiederaufnahme der 2013 gestoppten EU-Beitrittsgespräche. Bereits Anfang März hatte die isländische Regierung ein Verteidigungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Island ist wie Norwegen und Liechtenstein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Auch Norwegen denkt nach
In Norwegen gibt es ebenfalls wieder eine Debatte über die EU-Mitgliedschaft: Die konservative Oppositionsführerin Ine Eriksen Søreide sprach sich für eine neue Diskussion aus. Norwegen hatte sich in Volksabstimmungen 1972 und 1994 gegen einen Beitritt zur EG bzw. EU entschieden.

Lesen Sie auch:
Fischerei, Souveränität, Sicherheit: Island steht unter Ministerpräsidentin Frostadóttir vor ...
Nach Jahren der Pause
Island zieht bei möglichem EU-Beitritt Tempo an
25.02.2026
EU-Beitritt?
Selenskyj: Ukraine im nächsten Jahr bereit
30.01.2026

Grönland unter geopolitischem Druck
Grönland ist ein autonomer Bestandteil Dänemarks, gehört aber derzeit nicht zur EU. „Als Folge geopolitischer Begehrlichkeiten aus Washington könnte eine Rückkehr in Betracht gezogen werden“, kommentierte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt. US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit Besitzansprüche auf Grönland erhoben, die Anfang 2026 nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zurückgenommen wurden.

Österreicher sehen Chancen
„Die positive Stimmung gegenüber einer EU-Beitrittsrunde im Norden Europas ist wenig überraschend. Es wären bevölkerungsmäßig kleine und wohlhabende Länder, deren Beitritt sich vergleichsweise rasch umsetzen ließe“, erklärte Schmidt. Ein Zuwachs aus dem Norden könne sich positiv auf die politische, wirtschaftliche und strategische Position der EU auswirken und dem Aufnahmeprozess anderer Länder neuen Schwung verleihen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.04.2026 10:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
138.107 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.726 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.361 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1633 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
969 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Außenpolitik
„Trotz Skepsis“
Die USA und der Iran verhandeln wieder in Pakistan
Pilnacek-U-Ausschuss
Kreutner: „Es gab Pläne, die WKStA zu zerschlagen“
Agrar-Diesel retten
Dornauer will Geld von Kirche zu Bauern „umleiten“
Teilnahme an Gipfel
Tschechiens Politiker streiten sich wegen NATO
Österreich-Umfrage:
Nordische Länder in der EU willkommen, Balkan kaum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf