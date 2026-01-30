Selenskyj: Ukraine im nächsten Jahr bereit

EU-Beitritt offenbar Teil des US-Friedensplans

Ein Beitritt zur EU als Teil der Sicherheitsgarantien ist dem Vernehmen nach auch in einigen Versionen des bereits mehrmals überarbeiteten US-Friedensplans. Natürlich handelt es sich dabei nicht um rechtlich verbindliche Angaben, denn über die Aufnahme neuer Mitglieder können nur die EU-Staaten – in letzter Konsequenz einstimmig – bestimmen. Gerade hier spießt sich die Sache im Augenblick, denn es gibt einige Staaten, die dem Vorhaben äußerst skeptisch begegnen. Allen voran wäre hier Ungarn zu nennen.