Die großkotzige These, dass das Volk schuld ist

Man muss dem hanseatischen Nobelblatt „Die Zeit“ direkt dankbar sein, dass sie die aus ihrer Sicht Schuldigen in kaltblütiger Klarheit beim Namen nennen: „Wenn ein Volk dauerhaft unzufrieden ist mit jeder Regierung oder gar viele Völker eines Kontinents dauerhaft mit allen ihren Regierungen, dann stimmt möglicherweise auch etwas nicht mit: dem Volk.“