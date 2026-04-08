Haft für Unterstützer von Bankomat-Sprenger-Bande

Fahrzeuge für Täter organisiert

Der Hauptangeklagte räumte ein, der Gruppe eine Wohnung überlassen zu haben, betonte jedoch, es sei ihm lediglich um die Mieteinnahmen von insgesamt 5000 Euro gegangen. „Als ich erfahren habe, was die machen, habe ich sie rausgeworfen“, erklärte er. Zudem gab er zu, eine Bekannte vermittelt zu haben, die Fahrzeuge für die Täter organisierte. Sein Verteidiger bestätigte: „Insofern hat es Unterstützungshandlungen gegeben“.