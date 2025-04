Bankomatsprenger von Polizisten angeschossen

Denn die Sicherheitsvorkehrungen für den Wien-Marathon mit mehr als 45.000 Läufern war bereits angelaufen, überall Sperren und Polizei. Als die berüchtigten Profi-Verbrecher bei der Bank Austria in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt zuschlagen wollen, waren die Uniformierten binnen kürzester Zeit am Tatort.