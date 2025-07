Massiver Polizeischlag: Bankomat-Bande gesprengt!

Der Modus Operandi der Bande ist immer gleich. Zumeist zwischen drei und vier Uhr Früh schlagen die jungen Männer in den 20ern zu. Dabei gehen sie ohne Rücksicht auf Verluste sowohl an den Tatorten selbst als auch bei der rasenden Flucht in zuvor gestohlenen PS-starken Autos vor. Höhepunkt waren ein Schuss in den Hintern für einen Niederländer in Wien und eine irrwitzige Verfolgungsjagd samt schwerem Unfall über die oberösterreichische Grenze nach Bayern.