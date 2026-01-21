Neue Bande? Erneut Bankomat in Wien gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch ist es erneut zu einer Bankomatsprengung in einer Bankfiliale in Wien-Döbling gekommen. Die Verdächtigen flüchteten ohne Beute. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich um eine neue Bande handeln, da erst Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Tatverdächtige festgenommen worden waren.