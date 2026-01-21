Vorteilswelt
Flucht ohne Beute

Neue Bande? Erneut Bankomat in Wien gesprengt

Wien
21.01.2026 11:53
Der Schaden durch die Bankomatsprengung ist hoch. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.
Der Schaden durch die Bankomatsprengung ist hoch. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.(Bild: Zwefo)
Porträt von Sandra Beck
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Sandra Beck und Stefan Steinkogler

In der Nacht auf Mittwoch ist es erneut zu einer Bankomatsprengung in einer Bankfiliale in Wien-Döbling gekommen. Die Verdächtigen flüchteten ohne Beute. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich um eine neue Bande handeln, da erst Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Tatverdächtige festgenommen worden waren.

Um 2.20 Uhr dürften Anrainer durch einen lauten Knall geweckt worden sein. Der Modus Operandi ist ähnlich wie bei den Fällen im Vorjahr: Die zwei unbekannten Tatverdächtigen sollen zunächst den Bankomat in die Luft gesprengt und dann mit einem Moped geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei führte die Fluchtroute in Richtung Spittelau.

Die betroffenen Bankfiliale in Wien-Döbling
Die betroffenen Bankfiliale in Wien-Döbling(Bild: Zwefo)
Kein Geld erbeutet
Laut ersten Ermittlungen dürfte der Coup kein Erfolg gewesen sein, das Duo flüchtete ohne Geld. Der Tatort wurde daraufhin großräumig abgesperrt und von einer Sprengstoffeinheit untersucht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. 

