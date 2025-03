„SOKO Bankomat“ jagt jetzt Holland-Sprengmeister

Kärnten und Vorarlberg noch verschont

Besonders Wien ist ein Hotspot: In den Bezirken Donaustadt, Favoriten, Simmering (gleich zweimal) und Liesing krachte es bereits. Aber auch in Niederösterreich (Bahnhof Korneuburg und Gänserndorf), Oberösterreich (Wels und Pasching), Salzburg (Aigen), Burgenland (Neusiedl am See), Tirol (Bahnhof Ötztal) und zuletzt in Graz wurden Sprengungen gemeldet. Einzig Kärnten und Vorarlberg blieben bisher verschont.