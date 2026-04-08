4,9 Millionen Euro: Kinderdorf-Haus zu verkaufen

Vor einem Jahr wurde bekannt, dass das „Clearing House“ in Salzburg-Aigen zusperren muss. Land und SOS-Kinderdorf konnten sich über die weitere Zusammenarbeit nicht einigen. Seither steht das Gebäude in Bestlage leer. Ein Makler soll das Anwesen jetzt zu gutem Geld machen.
In begehrter Salzburger Stadtlage steht derzeit eine Riesen-Immobilie zum Verkauf. 2900 Quadratmeter Grundfläche, gewidmet als Bauland, erweitertes Wohngebiet. Ein Gebäude mit moderner Architektur, technologisch auf dem neuesten Stand, steht schon drauf. Vor knapp zehn Jahren wurde vom Eigentümer umfassend saniert. Der letzte Nutzer, besagter Eigentümer, zog erst vergangenes Jahr aus. Es war: SOS-Kinderdorf.
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