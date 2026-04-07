22 Stimmen: Daniel Fellner neuer Landeshauptmann

Am Dienstag gab es, wie in der „Krone“ bereits zu lesen war, weitere Personalrochaden: Die dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger (ebenfalls SPÖ) wechselt als neue Landesrätin in die Regierung an den Arnulfplatz – von ihrem Amt als Bürgermeisterin von Lendorf trat sie am Ostermontag zurück. Von 33 abgegebenen, gültigen Stimmen entfielen 22 Stimmen auf Lagger-Pöllinger. Zu ihrem Ersatzmitglied wurde mit 21 Stimmen Ruth Feistritzer gewählt. Als Abgeordnete rückt für sie Christina Patterer-Burgstaller, die Ehefrau des neuen SPÖ-Klubobmanns Luca Burgstaller, nach. Neuer dritter Landtagspräsident wird der SPÖ-Abgeordnete Günter Leikam – er wurde mit 26 von 34 gültigen Stimmen gewählt.