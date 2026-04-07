So reagiert die Politik auf Fellner als neuen LH

Als eine der Ersten außerhalb der SPÖ und dem Landtag gratulierte Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, Fellner zur Wahl zum Kärntner Landeshauptmann – und gab ihm auch gleich ein paar Aufgaben mit: „Alles Gute und viel Kraft. Menschen müssen sich in unserem Bundesland aufgrund explodierender Wohn- und Lebenserhaltungskosten fragen, wie sie sich ein Zuhause schaffen sollen. Und gleichzeitig werden ganze Kulturlandschaften an unseren Seen für Zweitwohnsitze und Spekulationsbauten zerstört. Das kann ja wohl nicht sein!“