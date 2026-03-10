Neue Köpfe: Bürgermeisterin wird Landesrätin

Bürgermeisterin wird neue Landesrätin

Wie bereits in der „Krone“ zu lesen war, wird Lendorfs Bürgermeisterin und dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger neue Landesrätin: „Ich stehe heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier – weil ich wirklich gerne Bürgermeisterin bin, aber auf Landesebene in Referatsbereichen, die mich persönlich interessieren, mitzuarbeiten, ist eine Chance, die ich annehmen muss – auch für die Frauen.“