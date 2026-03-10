Vorteilswelt
SPÖ-Personalrochaden

Neue Köpfe: Bürgermeisterin wird Landesrätin

Kärnten
10.03.2026 16:09
Dieses Team wurde am Dienstag von SPÖ-Chef Daniel Fellner (Bildmitte) vorgestellt.
Dieses Team wurde am Dienstag von SPÖ-Chef Daniel Fellner (Bildmitte) vorgestellt.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Verjüngt und mehrheitlich weiblich ist das Team, das der Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann in spe Daniel Fellner am Dienstag vorgestellt hat. Mit Marika Lagger-Pöllinger wird eine Bürgermeisterin Landesrätin, den Landtagsklub übernimmt Luca Burgstaller.

„In knapp unter einem Monat wird der Landtag einen neuen Landeshauptmann wählen“, eröffnet Landesgeschäftsführer David Pototschnig den lange erwarteten Pressetermin nach der Sitzung des Landesparteivorstandes der SPÖ. Mit dem LH-Wechsel werden ja bekanntlich Posten frei, die neu besetzt werden müssen: Ein neues Regierungsmitglied soll einziehen, auch im Landtagsklub stehen Personalwechsel an.

Hinter dem selbst ernannten „Team für die Zukunft“ stehe „die gesamte SPÖ Kärnten, jede einzelne Position wurde einstimmig beschlossen. Es sind einige erfahrene und langjährige Politiker dabei und ein paar – unter Anführungszeichen – ,Newcomer‘“, so Pototschnig.

Bürgermeisterin wird neue Landesrätin
Wie bereits in der „Krone“ zu lesen war, wird Lendorfs Bürgermeisterin und dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger neue Landesrätin: „Ich stehe heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier – weil ich wirklich gerne Bürgermeisterin bin, aber auf Landesebene in Referatsbereichen, die mich persönlich interessieren, mitzuarbeiten, ist eine Chance, die ich annehmen muss – auch für die Frauen.“

Marika Lagger-Pöllinger wird Landesrätin.
Marika Lagger-Pöllinger wird Landesrätin.(Bild: Clara Milena Steiner)
Günter Leikam übernimmt als dritter Landtagspräsident.
Günter Leikam übernimmt als dritter Landtagspräsident.(Bild: Clara Milena Steiner)
Ruth Feistritzer wird Ersatzlandesrätin.
Ruth Feistritzer wird Ersatzlandesrätin.(Bild: Clara Milena Steiner)
Den Landtagsklub soll künftig Luca Burgstaller führen.
Den Landtagsklub soll künftig Luca Burgstaller führen.(Bild: Clara Milena Steiner)
Manuela Lobnik wird Klubobmann-Stellvertreterin.
Manuela Lobnik wird Klubobmann-Stellvertreterin.(Bild: Clara Milena Steiner)
Christina Patterer rückt als Landtagsabgeordnete nach.
Christina Patterer rückt als Landtagsabgeordnete nach.(Bild: Clara Milena Steiner)

Sie wolle als „einfaches, stolzes Arbeiterkind“ und „als Frau, als Mutter, die durch schwierigste Zeiten gegangen ist“ allen „die Hand reichen, die an diesem Miteinander interessiert sind“, betonte Lagger-Pöllinger, die „großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang miteinander“ lege. Als dritter Präsident folgt ihr Günter Leikam nach, ihr Platz im Landtag wird von Christina Patterer gefüllt. Ersatzlandesrätin wird Ruth Feistritzer. 

Neues Team für Landtagsklub
Der rote Klubobmann Herwig Seiser legt ja bekanntlich sein Amt zurück, es übernehmen Luca Burgstaller als Klubobmann und Manuela Lobnik als Stellvertreterin. Er sehe der Aufgabe mit einer „Mischung aus Freude auf und Respekt vor diesem Amt“ entgegen, so Burgstaller.

Die auffallende Verjüngung dieses neu vorgestellten Teams sei Fellners „Hauptaufgabe – gemeinsam mit der Geschlechterquote. Da können sich andere eine Scheibe abschneiden“, sagte er. Die Auswahl sei so getroffen worden, da „unterschiedliche Regionen und Altersgruppen“ abgebildet würden: „Und alle sind sympathisch und haben richtig was am Kasten.“

Durch die Personalrochaden werden unter den SPÖ-Mitgliedern der Landesregierung die Referate teils neu verteilt – siehe Liste unten. Sämtliche Änderungen seien vorab mit dem Koalitionspartner besprochen worden, so Fellner.

SPÖ-Landesräte
So werden die Referate neu verteilt

Daniel Fellner:

  • Angelegenheiten der Landesamtsdirektion (Innerer Dienst, Protokoll,
  • Verfassungsdienst, Bürgerservice,..)
  • Europäische und internationale Angelegenheiten
  • Volksgruppen
  • Forschung und Entwicklung
  • Digitalisierung und Technologie
  • Katastrophenschutz
  • Feuerwehr- und Rettungswesen
  • Flüchtlingswesen, Grundversorgung und Integration
  • Arbeitsmarkt
  • Sportwesen
  • Strategische Landesentwicklung, Standortentwicklung und -Marketing
  • (gemeinsam mit Martin Gruber)
  • Personal (gemeinsam mit Martin Gruber)

Gaby Schaunig:

  • Finanzen
  • Wohnbau
  • Soziales
  • Chancengleichheit
  • Kunst und Kultur

Beate Prettner:

  • Gesundheit und Krankenanstalten
  • Pflegewesen
  • Tierschutz

Peter Reichmann:

  • Bildung
  • Fachhochschulwesen und andere universitäre Einrichtungen
  • Lebenslanges Lernen
  • Kinder- und Jugendhilfe
  • Gesellschaft (Jugend, Familien, Senior:innen)

Marika Lagger-Pöllinger:

  • Gemeindeangelegenheiten
  • Frauen und Gleichstellung
  • Klima-, Natur-, Umweltschutz
  • Parke
  • Abfallwirtschaft
  • Wasserrecht
  • Siedlungs- und Schutzwasserwirtschaft
Kärnten
10.03.2026 16:09
