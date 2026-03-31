LH Kaiser zum Abschied: „Bin kein Übermensch“

Nach 13 Jahren und vier Tagen als Landeshauptmann trat Peter Kaiser am Dienstag ab – Freunde, Familie, Wegbegleiter und Ehrengäste schickten ihn am Dienstag bei der Abschiedsfeier im Klagenfurter Konzerthaus in Pension.
„Ich bin kein Übermensch, der will ich gar nicht sein“ – diese Worte fand Peter Kaiser am Dienstag. Ab Mittwoch, 1. April, ist er bereits Landeshauptmann außer Dienst, also LH a.D. – denn sein letzter Arbeitstag endet am 31. März um 17.05 Uhr. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sei in der Politik bei durchschnittlich fünfzehndreiviertelstunden langen Arbeitstagen „nicht immer alles schön gewesen“, so Kaiser, aber trotzdem „haben die schönen Momente bei Weitem überwogen.“
Besonders stolz sei er bei seiner Angelobung im Landtag gewesen – seine Mutter – die ihren Ehemann früh verloren und die ganze Familie als Raumpflegerin durchgebracht hatte – sagte ihm damals: „Bua, i bin so stolz drauf, was WIR gemeinsam geschafft haben“.
Dieses „wir“ hätte er für sich behalten, betonte Kaiser, der sich für Kärnten auch weiterhin viele gemeinsame Momente wünsche. Für seine letzten offiziellen Worte als LH wurde er mit Standing Ovations geehrt.
„Handschlagqualität“ und „Gespür“
Davor sprach – als einziger Redner – Alt-Landeshauptmann Peter Ambrozy lobende Worte, durch den Festakt führte Parteikollegin Gaby Schaunig, die ja ab heute offiziell die Geschicke des Landes lenkt. In etlichen Videobotschaften attestierten Wegbegleiter, Kollegen, Freunde und Co. Kaiser „demokratiepolitisches Verständnis“, eine „ruhige und wertschätzende Art“, ein unverkennbares „Gespür“ und „Handschlagqualität“ – Partnerin Uli Wehr sagte, sie freue sich, „nicht mehr alleine reisen zu müssen“.
Bei „Elektrolyten“, Schinkenfleckerln und Cremeschnitten war dann Zeit für Selfies und Geschenkübergaben – darunter durchaus Kurioses: ein Verkehrsschild in Richtung Ruhestand, eine Kochschürze der Kärntner Polizei, eine Sonnenliege, spezielle „Red Kaiser“-Ski von Skiverbandspräsident Dieter Mörtl, Rotwein der „Sonderedition Dr. Peter Kaiser“, eine große Torte aus Villach, ein „Prüfbericht“ über die letzten 13 Jahre als LH von Landesrechnungshofpräsident Günter Bauer
Den LH verabschiedet haben die gesammelte Landesregierung, Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter, Superintendentin Andrea Mattioli und Bischof Josef Marketz, Sloweniens Generalkonsulin Maja Balant Slobodjanac, Landtagspräsidium mit Andreas Scherwitzl, Christoph Staudacher und Marika Lagger-Pöllinger, Alt-LH Christof Zernatto, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider, die früheren Regierungsmitglieder Christian Ragger, Wolfgang Waldner und Rolf Holub, Künstler Valentin Oman, Europa-Kennerin Martina Rattinger und viele mehr.
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