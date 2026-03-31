LH Kaiser zum Abschied: „Bin kein Übermensch“

„Ich bin kein Übermensch, der will ich gar nicht sein“ – diese Worte fand Peter Kaiser am Dienstag. Ab Mittwoch, 1. April, ist er bereits Landeshauptmann außer Dienst, also LH a.D. – denn sein letzter Arbeitstag endet am 31. März um 17.05 Uhr. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sei in der Politik bei durchschnittlich fünfzehndreiviertelstunden langen Arbeitstagen „nicht immer alles schön gewesen“, so Kaiser, aber trotzdem „haben die schönen Momente bei Weitem überwogen.“