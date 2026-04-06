Iran lehnt Waffenruhe ab, Ölroute bleibt blockiert

Einzelne Schiffe passieren die Meerenge

Trotz der Blockade durften einzelne türkische Frachtschiffe die Straße von Hormuz passieren. Laut türkischem Verkehrsminister Abdülkadir Uraloglu wurde zuletzt ein Schiff vom Irak nach Malaysia durchgelassen. Insgesamt drei Schiffe mit türkischem Besitzer haben seit Beginn des Krieges die Meerenge passieren können, acht weitere warten noch.