Kingley: Einladung zur Diamond League nach Rom

Die gute Nachricht aber kam für Endi Kingley gleich nach dem Wettkampf. Er ist bei der Diamond League in Rom dabei. Damit kann er die Saison so beginnen, wie sie für ihn im Vorjahr aufgehört hatte. Schließlich war er auch im Finale der Königsklasse der Welt-Leichtathletik 2026 dabei. Da hatte er in Zürich den sechsten Platz belegt.