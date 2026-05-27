Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Saisonauftakt

Kingley: Einladung zur Diamond League nach Rom

Sport-Mix
27.05.2026 22:56
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Österreichs Dreisprungrekordler Endiorass Kingley belegte beim großartigen City-Event in Kosice in einem Weltklassefeld mit 16,34 m den starken sechsten Platz. Zur Belohnung erhielt der 23-Jährige anschließend sofort eine Einladung zur Diamond League in Rom am 4. Juni. Ein perfekter Saisonauftakt für den Linzer.

0 Kommentare

Vor der Elisabeth-Kathedrale im Herzen der berühmten Altstadt der ostslowakischen Metropole fand vor den vollbesetzten Rängen das traditionelle „Jump Fest“ statt. „Die Stimmung war großartig, auf der mobilen Anlage war es zwar nicht so leicht zu springen, aber ich bin zufrieden“, meinte der von Roland Werthner betreute Oberösterreicher. Im dritten Versuch erzielte er bei einem minimalen Gegenwind von 0,3 m/sek seine Tageshöchstweite.

Endi Kingley und Trainer Roland Werthner
Endi Kingley und Trainer Roland Werthner(Bild: Olaf Brockmann)

Erstmals mit langem Ablauf
Die 16,34 m konnten sich sehen lassen! Denn zum ersten Mal in dieser Saison sprang er mit langem Anlauf von circa 40 Meten. Und die Konkurrenz war – bis auf einen Athleten – nicht sehr weit entfernt. Nur Jordan Scott aus Jamaika sprang in einer anderen Liga. Der Zweite der Hallen-WM von Torun 2026 gewann den Wettkampf überlegen mit 17,44 m

(Bild: Olaf Brockmann)

Die gute Nachricht aber kam für Endi Kingley gleich nach dem Wettkampf. Er ist bei der Diamond League in Rom dabei. Damit kann er die Saison so beginnen, wie sie für ihn im Vorjahr aufgehört hatte. Schließlich war er auch im Finale der Königsklasse der Welt-Leichtathletik 2026 dabei. Da hatte er in Zürich den sechsten Platz belegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
27.05.2026 22:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
144.226 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
117.658 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
95.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1416 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
993 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Sport-Mix
Starker Saisonauftakt
Kingley: Einladung zur Diamond League nach Rom
Leichtathletik
Weißhaidinger Zweiter bei Meeting auf Teneriffa!
Sport Tv Logo
Promi-Auflauf in Kitz
Beckenbauer: „War sehr lustig von Arnautovic“
Giro d’Italia 2026
Valgren holt 17. Etappe ++ Gall weiter Gesamt-2.!
„Krone“-Stopplicht
Gall sorgt für Meilenstein im rot-weiß-roten Sport

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf