Kingley: Einladung zur Diamond League nach Rom

Österreichs Dreisprungrekordler Endiorass Kingley belegte beim großartigen City-Event in Kosice in einem Weltklassefeld mit 16,34 m den starken sechsten Platz. Zur Belohnung erhielt der 23-Jährige anschließend sofort eine Einladung zur Diamond League in Rom am 4. Juni. Ein perfekter Saisonauftakt für den Linzer.
Vor der Elisabeth-Kathedrale im Herzen der berühmten Altstadt der ostslowakischen Metropole fand vor den vollbesetzten Rängen das traditionelle „Jump Fest“ statt. „Die Stimmung war großartig, auf der mobilen Anlage war es zwar nicht so leicht zu springen, aber ich bin zufrieden“, meinte der von Roland Werthner betreute Oberösterreicher. Im dritten Versuch erzielte er bei einem minimalen Gegenwind von 0,3 m/sek seine Tageshöchstweite.
Erstmals mit langem Ablauf
Die 16,34 m konnten sich sehen lassen! Denn zum ersten Mal in dieser Saison sprang er mit langem Anlauf von circa 40 Meten. Und die Konkurrenz war – bis auf einen Athleten – nicht sehr weit entfernt. Nur Jordan Scott aus Jamaika sprang in einer anderen Liga. Der Zweite der Hallen-WM von Torun 2026 gewann den Wettkampf überlegen mit 17,44 m
Die gute Nachricht aber kam für Endi Kingley gleich nach dem Wettkampf. Er ist bei der Diamond League in Rom dabei. Damit kann er die Saison so beginnen, wie sie für ihn im Vorjahr aufgehört hatte. Schließlich war er auch im Finale der Königsklasse der Welt-Leichtathletik 2026 dabei. Da hatte er in Zürich den sechsten Platz belegt.
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