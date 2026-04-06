US-Militär hielt Hilferuf von Piloten für Falle

Offizier wartete in Felsspalte auf Rettung

Für die Rettung des zweiten Crew-Mitglieds wurden rund 200 Soldaten aus Spezialeinheiten eingesetzt. Sie konnten den Colonel aus einem Bergversteck bergen, nachdem er zeitweise auf eine 2135 Meter hohen Grat geklettert war. Die Operation fand nachts statt, nachdem die US-Streitkräfte zuvor eine provisorische Basis in Iran errichtet hatten. Laut US-Medien wurden dabei zwei modifizierte Hercules-Transportflugzeuge im Wert von jeweils rund 115 Millionen US-Dollar (ca. 110 Mio. Euro) beschädigt, drei weitere Maschinen mussten zur Evakuierung nachgeschickt werden.