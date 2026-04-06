Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“

„Letzter Versuch“ für Einigung

Noch einen „letzten Versuch“ unternehmen die USA, der Iran und regionale Vermittler, um die Bedingungen für einen möglichen 45-tägigen Waffenstillstand auszuhandeln, wie das berichtete das US-Nachrichtenportal „Axios“ unter Berufung auf Insider berichtet. Die Chancen auf eine Einigung schätzen die Insider allerdings als gering ein – dabei ist es laut ihnen die einzige Möglichkeit, eine dramatische Eskalation noch zu verhindern.