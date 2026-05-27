Bad Vöslau und Fivers Margareten bestreiten Finale

„Die beste Saisonleistung, die wir gezeigt haben!“

Dort treffen sie auf die Fivers, die sich gegen die Gäste aus Bruck an der Mur in einen wahren Torrausch spielten. Mit einer Sechs-Tore-Halbzeitführung im Rücken baute der dreifache Meister (zuletzt 2018) sein Polster zwischenzeitlich sogar auf bis zu elf Treffer aus.