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Mit 2. Europacup-Titel

Historisch! Jetzt ist Glasner einer wie Happel

Conference League
27.05.2026 22:58
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt hat er es tatsächlich geschafft: Oliver Glasner hat mit Crystal Palace die Conference League gewonnen und so auf Trainer-Ebene in Sachen Europacup-Erfolge mit Ernst Happel gleichgezogen!

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Der 1992 verstorbene Wiener gewann zwei Europacup-Titel (1970 Meistercup mit Feyenoord, 1983 Meistercup mit HSV), Glasner hatte bisher den Europa-League-Sieg von 2022 mit Eintracht Frankfurt auf dem Konto

Ernst Happel
Ernst Happel(Bild: GEPA pictures)

Durch den heutigen Final-Triumph gegen Rayo Vallecano darf sich nun auch Glasner als zweifacher Europacup-Sieger-Trainer bezeichnen lassen.

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Außerdem triumphierte der 1956 eingebürgerte gebürtige Ungar Bela Guttmann 1961 und 1962 mit Benfica im Meistercup.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/CRISTINA QUICLER)

Österreichs Trainer mit Europacup-Final-Siegen:

  • 1961 Meistercup: Bela Guttmann (HUN/AUT) mit Benfica Lissabon – 3:2 gegen FC Barcelona in Bern
  • 1962 Meistercup: Bela Guttmann (HUN/AUT) mit Benfica Lissabon – 5:3 gegen Real Madrid in Amsterdam
  • 1970 Meistercup: Ernst Happel mit Feyenoord Rotterdam – 2:1 n.V. gegen Celtic Glasgow in Mailand
  • 1983 Meistercup: Ernst Happel mit Hamburger SV – 1:0 gegen Juventus Turin in Athen
  • 2022 Europa League: Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt – 5:4 i.E. gegen Glasgow Rangers in Sevilla
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