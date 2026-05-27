Historisch! Jetzt ist Glasner einer wie Happel

Jetzt hat er es tatsächlich geschafft: Oliver Glasner hat mit Crystal Palace die Conference League gewonnen und so auf Trainer-Ebene in Sachen Europacup-Erfolge mit Ernst Happel gleichgezogen!
Der 1992 verstorbene Wiener gewann zwei Europacup-Titel (1970 Meistercup mit Feyenoord, 1983 Meistercup mit HSV), Glasner hatte bisher den Europa-League-Sieg von 2022 mit Eintracht Frankfurt auf dem Konto
Durch den heutigen Final-Triumph gegen Rayo Vallecano darf sich nun auch Glasner als zweifacher Europacup-Sieger-Trainer bezeichnen lassen.
Außerdem triumphierte der 1956 eingebürgerte gebürtige Ungar Bela Guttmann 1961 und 1962 mit Benfica im Meistercup.
Österreichs Trainer mit Europacup-Final-Siegen:
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