Nur noch die Schneekanonen retten die Skisaison

Kaum Naturschnee, dafür frostige Temperaturen: Die „Krone“ hat bei einigen Salzburger Skigebieten nachgefragt, wo die Stärken und Schwächen des Winters lagen und wie lange so manche Lifte noch geöffnet sind. Eines ist klar: Nur Skigebiete mit guten Beschneiungsanlagen kommen gut durch die Saison...