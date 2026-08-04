Wochenlanger Ausfall für Regionalliga-Verteidiger

„Der Gegner hat mich so richtig am Knöchel erwischt und ich habe gleich laut geschrien. Da wusste ich schon, dass es ein längerfristiger Ausfall sein wird“, schilderte der Abwehrspieler am Dienstag im Gespräch mit der „Krone“. Die Ausfallzeit dürfte sich nach heutigem Stand bis zu acht Wochen hinziehen.