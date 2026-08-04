Wochenlanger Ausfall für Regionalliga-Verteidiger

Regionalliga-Klub Kuchl muss die kommenden Wochen ohne Anton Salchegger auskommen. Der 19-jährige Verteidiger zog sich eine schwere Knöchelverletzung zu.
Nach dem 3:2-Sieg gegen Saalfelden zum Auftakt der Nordliga hat Kuchl nun mit Verletzungspech zu kämpfen. Die Tennengauer müssen in den kommenden Wochen auf Anton Salchegger verzichten. Der 19-jährige Verteidiger hat sich am Samstag bei einem Einsatz bei der zweiten Mannschaft einen Bänderriss im Knöchel zugezogen.
Der Gegner hat mich so richtig am Knöchel erwischt und ich habe gleich laut geschrien.
Anton SALCHEGGER, Verteidiger – SV Kuchl
„Der Gegner hat mich so richtig am Knöchel erwischt und ich habe gleich laut geschrien. Da wusste ich schon, dass es ein längerfristiger Ausfall sein wird“, schilderte der Abwehrspieler am Dienstag im Gespräch mit der „Krone“. Die Ausfallzeit dürfte sich nach heutigem Stand bis zu acht Wochen hinziehen.
„Richtig bitter für ihn und für uns, weil er gerade erst wieder so richtig Fahrt aufgenommen hat. Am Ende hilft es nichts. Da müssen wir jetzt durch“, haderte auch Cheftrainer Thomas Hofer.
Auf Kuchl wartet Duell mit starken Oberösterreichern
Schon am Freitag geht es für die „Teufel“ in der Nordliga um den nächsten Dreier in der neuen Liga. Dann gastiert mit der Spielgemeinschaft Wallern/St. Marienkirchen erstmals in dieser Saison ein oberösterreichisches Team am Göll.
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