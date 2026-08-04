Wird die Westautobahn jetzt sogar dreispurig?

Bald freie Fahrt: die Autobahn-Baustelle zwischen Salzburg-Nord und Wallersee wird in dieser Woche noch fertig. Jetzt sind schon die Markierungen angebracht, und die haben ein überraschendes Detail. Was dahinter steckt...
Gute Nachrichten für die Pendler aus dem Flachgau und aus Oberösterreich. Die Baustelle, welche zu täglichen Verzögerungen im Berufsverkehr zwischen Salzburg-Nord und Wallersee geführt hat, wird in dieser Woche noch beendet. Dann wird der Verkehr wieder besser und schneller rollen. Eigentlich hatte die Autobahngesellschaft Asfinag die Arbeiten bis zum Ferienende angesetzt. Durch das gute Wetter konnte die Baustelle nun viel früher beendet werden als zunächst gedacht. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Markierungsarbeiten durchgeführt. Und diese zeigen ein erstaunliches Bild. Statt eines Pannenstreifen wurde zwischen der Raststation Söllheim und der Abfahrt Wallersee ein dritter Fahrstreifen auf den Boden gepinselt.
Schon seit vielen Jahren wird immer wieder darüber diskutiert, den Pannenstreifen auf der Westautobahn A1 freizugeben. Daher dürften viele Lenker jetzt Hoffnungen nach dem ersehnten dritten Fahrstreifen haben.
Stefan Spalt von der Asfinag erstickt diese Hoffnungen allerdings im Keim und klärt auf: „Wir werden am Dienstag und vielleicht am Mittwoch zweispurig fahren. Da wir auf der Überholspur noch was zu tun haben, fahren wir über den Pannenstreifen.“ Eine Sperrlinie hätte da verwirrt. Diese kommt spätestens aber am Donnerstag.
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