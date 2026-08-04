Wird die Westautobahn jetzt sogar dreispurig?

Gute Nachrichten für die Pendler aus dem Flachgau und aus Oberösterreich. Die Baustelle, welche zu täglichen Verzögerungen im Berufsverkehr zwischen Salzburg-Nord und Wallersee geführt hat, wird in dieser Woche noch beendet. Dann wird der Verkehr wieder besser und schneller rollen. Eigentlich hatte die Autobahngesellschaft Asfinag die Arbeiten bis zum Ferienende angesetzt. Durch das gute Wetter konnte die Baustelle nun viel früher beendet werden als zunächst gedacht. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Markierungsarbeiten durchgeführt. Und diese zeigen ein erstaunliches Bild. Statt eines Pannenstreifen wurde zwischen der Raststation Söllheim und der Abfahrt Wallersee ein dritter Fahrstreifen auf den Boden gepinselt.