Ersatzplan für Gericht: Kunst statt Sicherheit

Im späten Frühjahr dann die Schocknachricht. Das Innenministerium muss einsparen und will sich die neue Inspektion im denkmalgeschützten Gebäude nicht leisten. „Wir haben die Bemühungen nicht aufgegeben und wollen auch den Polizei-Standort absichern“, so der Stadtchef. Die Arbeitsbedingungen in der bestehenden Inspektion seien derzeit „ein Wahnsinn“. Sollten am Ende alle Stricke reißen, möchte Egger statt der Polizei das Museum in dem Gebäude ansiedeln. „Dann müssten wir zumindest keine Miete mehr für den anderen Standort zahlen.“