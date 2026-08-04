Pigs Team fix: Das sind die neuen ORF-Direktoren

Eine Überraschung ist die Besetzung des Postens „Finanzen und Verwaltung“. Erst im Laufe des Montags soll die Entscheidung auf Silvia Lieb gefallen sein. Die studierte Betriebswirtin ist seit 2024 Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, die kürzlich von der Vorarlberger Russmedia (Vorarlberger Nachrichten) übernommen wurde.

Für das Programm „und Brands“ zeichnet fortan Michael Krön verantwortlich. Er ist „Chefproducer Fernsehen“ im ORF, den Job hatte bis zu seiner Ernennung als Generaldirektor Roland Weißmann inne. Krön ist vielen deshalb bekannt, weil er für den ORF den Song Contest managte. Bei der Bestellung des Führungsteams hält Clemens Pig die versprochene Frauenquote von 50 Prozent ein.