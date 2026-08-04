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Viele Überraschungen

Pigs Team fix: Das sind die neuen ORF-Direktoren

Innenpolitik
04.08.2026 15:32
Julia Ortner gehört zu den neuen Gesichtern in Clemens Pigs ORF-Führungsriege.
Julia Ortner gehört zu den neuen Gesichtern in Clemens Pigs ORF-Führungsriege.(Bild: Krone-Collage/APA/ROLAND SCHLAGER, Milenko Badzic)
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Christian Nusser
Von Nikolaus Frings und Christian Nusser

Lange wurde verhandelt, noch länger wurde gerätselt – jetzt steht fest, wie der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig die 13 Direktorenposten neu besetzen möchte. Es gibt einige Überraschungen und viele lange Gesichter. 

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Letztlich ging es sogar noch schneller als gedacht. Eigentlich wollte der neue ORF-General Clemens Pig die Stiftungsräte erst am Donnerstag über seine Nominierungen für die 13 Direktoren-Posten informieren. Aus Donnerstag wurde am Montag schon Mittwoch – und dann sogar Dienstag. Alle Bestellungen sind vorläufig, am Dienstag in einer Woche muss der Stiftungsrat noch grünes Licht für Pigs Team geben – das wird kein Formalakt.

Die Neuen am Berg
Vier der 13 Direktoren leiten für Pig fortan am Küniglberg die Geschicke. Direktor für „Audience und Plattformen“ wird Angelika Simma-Wallinger. Sie ist seit 2022 Chefredakteurin im ORF Vorarlberg und wurde zuletzt mehrfach als eine der Favoritinnen genannt. Die promovierte Politikwissenschafterin stammt aus Innsbruck. Die Direktion „Technologie und Innovation“ übernimmt weiter Harald Kräuter. Er ist damit der Einzige, der aus dem bisherigen Team bleiben darf.

Eine Überraschung ist die Besetzung des Postens „Finanzen und Verwaltung“. Erst im Laufe des Montags soll die Entscheidung auf Silvia Lieb gefallen sein. Die studierte Betriebswirtin ist seit 2024 Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, die kürzlich von der Vorarlberger Russmedia (Vorarlberger Nachrichten) übernommen wurde.

Für das Programm „und Brands“ zeichnet fortan Michael Krön verantwortlich. Er ist „Chefproducer Fernsehen“ im ORF, den Job hatte bis zu seiner Ernennung als Generaldirektor Roland Weißmann inne. Krön ist vielen deshalb bekannt, weil er für den ORF den Song Contest managte. Bei der Bestellung des Führungsteams hält Clemens Pig die versprochene Frauenquote von 50 Prozent ein.

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Vier neue Landes-Direktoren 
Hier dürfen fünf ihre Jobs behalten, lediglich in der Steiermark, in Kärnten, in Salzburg und in Vorarlberg kommt es zu Wechseln, die meisten davon sind pensionsbedingt. Die größte Überraschung ist mutmaßlich die Besetzung im Ländle. Hier übernimmt Julia Ortner, früher beim „Report“, derzeit für orf.at verantwortlich.

Neu ins Amt kommen Sigrid Hroch für die Steiermark, Martin Weberhofer für Kärnten, Gerd Schneider für Salzburg und eben Julia Ortner. Werner Herics (Burgenland), Alexander Hofer (Niederösterreich), Klaus Obereder (Oberösterreich), Esther Mitterstieler (Tirol) und Edgar Weinzettl (Wien) bleiben im Amt.

Die Enttäuschten
Bemerkenswert bei der Auswahl: Lisa Totzauer, die sich bekanntlich ja auch für Pigs Posten beworben hatte und den Job – wenn es nach dem Redakteursrat gegangen wäre, auch bekommen hätte – geht wieder einmal völlig leer aus. Kathrin Zierhut-Kunz, die zuletzt für mehrere Jobs im ORF gehandelt worden war, schaut ebenfalls durch die Finger.

Zierhut-Kunz wird eine Nähe zur FPÖ nachgesagt. Es ist erwartbar, wie sich Peter Westenthaler, der FPÖ-Vertreter in dem Gremium, am Dienstag positionieren wird. Streit ist jedenfalls vorprogrammiert …

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