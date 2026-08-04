Schutzhütte wird per Heli mit Trinkwasser versorgt

Großer Tank soll künftig Regenwasser speichern

Um einen Notbetrieb mit zehn Schlafplätzen im Winterraum zu ermöglichen, wurden am Dienstag Getränkeflaschen per Hubschrauber zu der Schutzhütte geflogen. Für die Zukunft soll ein weiterer großer Tank bei der Hütte installiert werden. Dieser soll Regenwasser speichern. Mit einer Aufbereitungsanlage könnte dieses Regenwasser dann zu Trinkwasser werden. Die Kosten dafür die Investition könnten sich auf rund 100.000 Euro belaufen.