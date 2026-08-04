Lenkerin (78) seit 30 Jahren ohne Schein unterwegs

Sichtlich nervös reagiert eine bayerische Autofahrerin (78), als sie mit ihrem Auto mit österreichischer Zulassung kurz hinter der Salzburger Grenze in Piding angehalten wurde. Sie konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen – da sie diesen bereits seit 30 Jahren überhaupt nicht mehr besitzt!
Da half auch die anfängliche Notlüge wenig: Die Frau behauptete, das Dokument zuhause vergessen zu haben. Bereits einmal wurde sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Scheinbar ohne große Wirkung.
Am Montag wurde der Dame die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel abgenommen. Sie muss sich nun erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auf den Halter des Fahrzeuges kommt ebenfalls eine Strafe zu: Der 71-jährige Österreicher wird sich wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Dame setzte ihre Reise anschließend mit dem Zug fort.
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