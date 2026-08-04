Lenkerin (78) seit 30 Jahren ohne Schein unterwegs

Am Montag wurde der Dame die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel abgenommen. Sie muss sich nun erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auf den Halter des Fahrzeuges kommt ebenfalls eine Strafe zu: Der 71-jährige Österreicher wird sich wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Dame setzte ihre Reise anschließend mit dem Zug fort.