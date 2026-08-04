Lkw blieb unter Brücke hängen: Baumstämme verloren

Am Montag in der Früh wollte ein Lkw beladen mit Baumstämmen durch eine Unterführung auf der Großgmainer Landesstraße fahren. Mit dem Ladekran blieb er allerdings an der Unterführung hängen. Bäumstämme fielen vom Lastwagen und blieben auf der Fahrbahn liegen. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten zwei Stunden gesperrt werden.