Lkw blieb unter Brücke hängen: Baumstämme verloren

Am Montag in der Früh wollte ein Lkw beladen mit Baumstämmen durch eine Unterführung auf der Großgmainer Landesstraße fahren. Mit dem Ladekran blieb er allerdings an der Unterführung hängen. Bäumstämme fielen vom Lastwagen und blieben auf der Fahrbahn liegen. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten zwei Stunden gesperrt werden.
Der Kran und der Lkw wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr lud die restliche Ladung um und entfernte die restlichen Baumstämme aus der Autobahnunterführung.
Während der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
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