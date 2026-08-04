Barzahler-Prügelei: Schläger war nur „zufällig da“

Erst verweigerte der Wirt einem Iraker (45) die Zahlung mit Bankomatkarte, dann flogen die Fäuste! Was geschah wirklich bei der wüsten Prügelei vor einem Lokal in Zell am See? Jetzt meldet sich der Sohn des 45-Jährigen zu Wort. . .
Das Video macht auch Tage später immer noch im Internet die Runde. Die Aufnahmen sind brutal, verstörend und lassen eigentlich wenig Interpretationsspielraum zu. Oder etwa doch?
Fak ist: In dem Video steht ein Iraker (45) auf der Straße. Plötzlich fährt ein Audi vor, zwei Männer springen aus dem Auto. Einer schnappt sich eine Schneestange, die beiden stürmen auf andere Lokalgäste zu – es folgt ein wildes Handgemenge. Ein Mann wird so hart von einer Faust getroffen, dass er am Boden liegen bleibt.
Laut Polizei wollte – wie berichtet – der Iraker in dem Lokal mit Bankomatkarte bezahlen, dies wurde ihm verwehrt. Es kam zum Streit, dieser eskalierte rasch Der Mann soll daraufhin seinen 21-jährigen Sohn angerufen haben. Dieser kam dann offenbar mit einem syrischen Freund per Auto zum Lokal. Danach flogen die Fäuste.
„Video ist aus Zusammenhang gerissen“
Jetzt meldete sich der Sohn der Irakers zu Wort. Er sei „zufällig“ an dem Lokal vorbeigefahren und hätte seinen blutüberströmten Vater erblickt. Das Video zeige keinesfalls die gesamten Geschehnisse, sei aus dem Kontext gerissen. Auf seinen Profilen in den sozialen Medien setzte der Mann am Montag gleich mehrere wirre Online-Nachrichten ab. Am späten Nachmittag löschte er seine persönlichen Seiten dann komplett.
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