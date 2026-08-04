Barzahler-Prügelei: Schläger war nur „zufällig da“

„Video ist aus Zusammenhang gerissen“

Jetzt meldete sich der Sohn der Irakers zu Wort. Er sei „zufällig“ an dem Lokal vorbeigefahren und hätte seinen blutüberströmten Vater erblickt. Das Video zeige keinesfalls die gesamten Geschehnisse, sei aus dem Kontext gerissen. Auf seinen Profilen in den sozialen Medien setzte der Mann am Montag gleich mehrere wirre Online-Nachrichten ab. Am späten Nachmittag löschte er seine persönlichen Seiten dann komplett.