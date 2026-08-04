Erstmals wurde eine Frau für ihr Engagement geehrt

Harfenistin Charlotte Balzereit ist die erste Frau, die eine Landesehrung erhielt, weil sie seit 25 Jahren bei den Salzburger Festspielen engagiert ist. Auch acht weitere Mitglieder der Wiener Philharmoniker wurden geehrt.
Als Balzereit die Information über die Ehrung erhielt, war sie zunächst überrascht. „Ich bin ja ein Teil des Orchesters. Dass man auch persönlich mit dieser großen Auszeichnung geehrt wird, hat mich erstaunt. Ich habe große Freude daran und empfinde es als große Ehre. Es ist einfach großartig, hier Zeit zu verbringen und bei den Festspielen mitwirken zu dürfen. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich nach Salzburg komme.“
Die Wiener Philharmoniker als solche sind seit der Gründung der Salzburger Festspiele im Jahr 1920 ein wichtiger Eckpfeiler des Kulturfestivals. Erst seit dem Jahr 1997 sind Frauen überhaupt bei dem renommierten Orchester zugelassen.
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