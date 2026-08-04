Erstmals wurde eine Frau für ihr Engagement geehrt

Als Balzereit die Information über die Ehrung erhielt, war sie zunächst überrascht. „Ich bin ja ein Teil des Orchesters. Dass man auch persönlich mit dieser großen Auszeichnung geehrt wird, hat mich erstaunt. Ich habe große Freude daran und empfinde es als große Ehre. Es ist einfach großartig, hier Zeit zu verbringen und bei den Festspielen mitwirken zu dürfen. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich nach Salzburg komme.“