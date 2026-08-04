Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf A10

Insgesamt vier Verletzte forderte ein Unfall auf der A10 in Salzburg in den frühen Morgenstunden. Auf der Höhe des Parkplatzes Glanegg bei Grödig kam es in Fahrrichtung Villach zu einem folgenschweren Unfall.
Die Verunfallten wurden allesamt ins Landeskrankenhaus gebracht.
Auf den Pendelverkehr hatte der Unfall keine Auswirkungen. Gegen sechs Uhr war die Unfallstelle bereits wieder geräumt und für den Frühverkehr passierbar.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.