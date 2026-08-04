Eichhörnchenbaby überlebte Sturz aus Nest knapp

Es muss die große Hitze gewesen sein, die Eichhörnchen-Mädchen „Hazel“ in Salzburg zum Verhängnis wurde, schlussfolgert die Pfotenhilfe. Das Jungtier stürzte aus seinem Nest, vermutlich wurde es von den anderen Jungtieren hinausgedrängt, als diese sich Frischluft verschaffen wollten.
Letztes Wochenende wurde Hazel in Eugendorf im Salzburger Flachgau aufgefunden. Die Hilfe eilte beinahe in letzter Sekunde herbei: „Das kleine Mädchen – ich habe es ,Hazel‘ genannt – ist erst wenige Wochen alt und wäre ohne diese rasche Rettung gestorben“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.
„Hazel“ wird jetzt fachmännisch aufgepäppelt und wieder ausgewildert, sobald sie selbstständig ist.
Die Pfotenhilfe appelliert an Finder, sich rasch an Profis zu wenden und keine eigenen Fütterungsversuche zu unternehmen, da diese den Tieren oft mehr schaden als nützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.