Eichhörnchenbaby überlebte Sturz aus Nest knapp

Es muss die große Hitze gewesen sein, die Eichhörnchen-Mädchen „Hazel“ in Salzburg zum Verhängnis wurde, schlussfolgert die Pfotenhilfe. Das Jungtier stürzte aus seinem Nest, vermutlich wurde es von den anderen Jungtieren hinausgedrängt, als diese sich Frischluft verschaffen wollten.