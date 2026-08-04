Pkw überschlug sich – 59-Jährige verletzt

Schwer alkoholisiert (knapp 2,0 Promille) war eine 59-jährige Ungarin am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw auf der B99 in Untertauern unterwegs. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Das Gefährt kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer Flachgauerin (59).