Warum der konkrete Platz im Zug Wunschfrage bleibt

Die alten Doppelstock-Waggons der privaten Westbahn bringen Chaos ins ÖBB-Reservierungssystem. Eine Mutter eines siebenjährigen Kindes verlor deshalb kurzfristig die Nerven. Denn: Der Junior hätte vielleicht am anderen Zugende Platz nehmen müssen. Die Bahn betont: „Bitte hier an das Zugpersonal wenden!“
Für einige bange Minuten sorgte das teils nicht funktionierende Online-Reservierungssystem der ÖBB. Eine Mutter war gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn auf der Westbahnstrecke unterwegs. Die Frau hatte versucht, zwei Plätze in einem Doppelstock-Waggon zu reservieren, um die Reise für sich und ihr Kind möglichst angenehm zu gestalten. Allerdings ist es bei diesen speziellen Waggons derzeit technisch nicht möglich, konkrete Sitzplätze nach eigenen Wünschen auszuwählen.
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