Vom Modine-Geisterwerk zum Gailtaler Vorzeigepark

Ein Vorbild für den ländlichen Raum

Für Stefan Gailer ist der Industriepark längst mehr als ein erfolgreiches Immobilienprojekt. „Gerade in einer Region wie dem Oberen Gailtal darf man nicht darauf warten, dass jemand kommt und etwas verändert. Man muss selbst anfangen.“ Und so zeigt der Industriepark Kötschach-Mauthen eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Unternehmer Verantwortung übernehmen und gemeinsam anpacken. Ein starkes Signal weit über das Gailtal hinaus.