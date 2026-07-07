Bürger sagen Angebern mit Straßensperren Kampf an

Rasch war Demo angemeldet

„Dann haben wir den Tipp mit einer Demo bekommen“, schildert die Sprecherin der Anrainer-Initiative. Gesagt, getan. Kurzerhand wurde die erste Demo angemeldet. Ein Nachbar hängte Plakate in den Stiegenhäusern auf. Erwartet wurde eine Handvoll Leute. Gekommen sind weit mehr Menschen: Aus der spontanen Aktion wurde eine Bewegung. Eine Online-Gruppe zählt mittlerweile 100 Mitglieder, alle bereit, wieder auf die Straße zu gehen.