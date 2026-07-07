Tuchel voll reingelegt: Kabinen-Streich geht viral

Nach dem dramatischen 3:2-Achtelfinalsieg gegen Mexiko sorgte nicht nur der Einzug ins Viertelfinale für gute Stimmung bei England. In der Kabine erlaubten sich die „Three Lions“ einen Streich mit Teamchef Thomas Tuchel.
Wie ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt, hielt sich Verteidiger John Stones mitten in den Feierlichkeiten plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter. Teamkollege Declan Rice machte Tuchel sofort auf die vermeintliche Verletzung aufmerksam, der sichtlich besorgt zu seinem Abwehrspieler blickte.
Plötzlich wurde getanzt
Doch dann folgte die Auflösung: Als der Refrain des Songs „Talk To You“ der niederländischen House-Gruppe ANOTR einsetzte, begann Stones plötzlich mit dem vermeintlich verletzten Arm zu tanzen.
In der englischen Kabine brach schallendes Gelächter aus. Auch Tuchel erkannte den Scherz, musste lachen und nahm seinen Schützling anschließend in den Arm. Für Stones sind solche Einlagen nichts Neues – schon bei Manchester City sorgte er mit Tanzvideos aus der Kabine regelmäßig für virale Hits.
England trifft auf Norwegen
Eine echte Schulterverletzung wäre für England an diesem Abend besonders bitter gewesen. Teamkollege Jordan Henderson verletzte sich nach dem Schlusspfiff am Handgelenk, als er bei den Feierlichkeiten vor den Fans über eine Bande stürzte.
England hatte Gastgeber Mexiko im legendären Aztekenstadion mit 3:2 besiegt. Stones wurde in der 57. Minute eingewechselt und half mit, die Führung in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Im Viertelfinale wartet nun Norwegen.
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